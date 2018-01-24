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Mascherano Çin akımına kapıldı

Arjantinli futbolcu Mascherano, futbol hayatına Çin ekibi Hebei Fortune'da devam edecek

24 Ocak 2018 Çarşamba 13:06
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Mascherano Çin akımına kapıldı

Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei Fortune, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Javier Mascherano'yu kadrosuna kattı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, Mascherano'nun bonservis bedeli konusunda Hebei Fortune ile anlaşmaya varıldığı ve Arjantinli oyuncunun futbol hayatına Çin'de devam edeceği belirtildi. İspanya basınında yer alan haberlerde, Barcelona formasını 7,5 sezon boyunca giyen 33 yaşındaki Mascherano için Hebei Fortune 5,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Mascherano, Barcelona formasıyla 334 maçta forma giyerken, 18 kupa kazanmıştı. Hebei Fortune'ın kadrosunda, Fildişi Sahilli Gervinho ile Arjantinli Ezequiel Lavezzi de yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BarcelonaHebei FortuneJavier Mascherano
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