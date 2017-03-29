Mbappe için Real erken

İspanya'nın Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği maçta ilk kez milli takım formasını giyen Mbappe maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, "Real Madrid, kariyerinin zirvesindeki futbolcular için kurulmuş bir kulüp. Ben henüz zirveye çıkmadım. Kulübümde mutluyum ve adım adım ilerlemek istiyorum." şeklinde konuştu.



Maçın sonunda Gerard Pique ile formasını değiştiren Mbappe, "Sürekli hakkımda konuşuluyor ve çeşitli spekülasyonlar çıkıyor. Aklım başımda ve ruh sağlığımı korumak istiyorum. Çevremde olan herkes ayaklarımın yere basması için bana destek veriyor. Ben sadece futbol oynamak, goller atmak ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Mesela bu isteğime Fransa Lig 1 şampiyonluğundan başlayabilirim." dedi. Bu sezon Monaco formasıyla 22 lig maçına çıkan Mbappe, 12 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.