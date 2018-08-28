Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93840
ALTIN
243.436
DOLAR
6.2579
STERLİN
8.0679
EURO
7.3326

Medipol Başakşehir’e Mısırlı sol bek geldi

​​​​​​​Başakşehir, Mısırlı sol bek Karim Hafez’i İstanbul’a getirdi

28 Ağustos 2018 Salı 16:40
Medipol Başakşehir’e Mısırlı sol bek geldi

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Fransa 2. Lig ekiplerinden Lens’te forma giyen Mısırlı sol bek Karim Hafez’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Turuncu-lacivertli ekip, bonservisi Mısır ekibi Wadi Degla’da bulunan 22 yaşındaki oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul’a getirdi. Genç oyuncunun sağlık kontrolünden sorun çıkmaması durumunda satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Lens forması ile ligde 20 maça çıkan Karim Hafez 2 kez fileleri havalandırdı. Genç futbolcu, oynadığı 20 maçın 18’inde ilk 11’de sahaya çıktı.

Hazırlıklar başladı

Öte yandan Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında 2 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Turuncu-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Akhisarspor mücadelesinde forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirKarim Hafez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Hedefimiz şampiyonluk’
‘Hedefimiz şampiyonluk’
Akhisarspor en kötü başlangıcını yaptı
Akhisarspor en kötü başlangıcını yaptı
Sivas’da ‘ilk 3 hafta’ sendromu
Sivas’da ‘ilk 3 hafta’ sendromu
Altınordu kendine ceza verdi
Altınordu kendine ceza verdi
Aslan’ın konuğu Alanyaspor
Aslan’ın konuğu Alanyaspor
Fenerbahçe lige iyi başlayamıyor
Fenerbahçe lige iyi başlayamıyor
Rodallega’dan en iyi başlangıç
Rodallega’dan en iyi başlangıç
Başakşehir, Akhisarspor karşısında
Başakşehir, Akhisarspor karşısında
Beşiktaş galibiyet peşinde
Beşiktaş galibiyet peşinde
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim