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Mehmet Zeki Çelik Lille ile anlaştı

​​​​​​​İstanbulspor’un milli futbolcusu, Fransız ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

08 Temmuz 2018 Pazar 17:14
Mehmet Zeki Çelik Lille ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’un milli futbolcusu Mehmet Zeki Çelik, Fransa’nın Lille takımına transfer oldu. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki savunma oyuncusunun Fransız kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını söyledi.

‘Dikkatle izleneceğiz’

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türk futbolu açısında önemli bir transferin gerçekleştiğini belirterek, “Alacağımız bonservis ücretinden önce önemli olan 1. Lig’den Fransa’ya transfer yapılması. Alacağımız ücretin yarısı Bursaspor’un. Sözleşmenin bir örneğini süresi içinde Bursaspor’a bildireceğiz. Gerek görürlerse kendileri bununla ilgili açıklama yapar. Bizim için değerli olan Zeki gibi gençlerin İstanbulspor’u tercih etmesi. A milli ve ümit milli takımda oynayan futbolcularımız var. Bundan sonra da dikkatle izleneceğiz. Genç bir kadroya sahibiz, gençlere önem veriyoruz. İnşallah bu transfer örnek olur ve genç oyuncular İstanbulspor’u tercih eder” diye konuştu. Bursaspor altyapısından yetişen Mehmet Zeki, 2016-2017 sezonu öncesinde İstanbulspor’a transfer oldu. Genç sağ bek, Spor Toto 1. Lig’de gösterdiği performansla teknik direktör Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım’ın aday kadrosuna çağrıldı. Mehmet Zeki, Türkiye’nin Rusya ile geçen ay yaptığı hazırlık maçında da forma giydi.

‘Çok önemli bir transfer’

Mehmet Zeki’nin menajeri Ceylan Çalışkan, Türk futbolu açısından çok önemli bir transferin gerçekleştiğini kaydetti. Çalışkan, milli futbolcunun transferinin tamamlandığını aktararak, “Çok önemli bir transfer. 1. Lig’den Lille gibi önemli bir Avrupa kulübüne Zeki’nin transferini gerçekleştirdik. Türk futbolcularının önünün açılması ve milli takımımız açısından çok önemli bir transfer gerçekleştirdik. Hem Türk futboluna hem de Lille’e hayırlı olsun. Zeki’nin çok başarılı olup, dünyanın büyük kulüplerinden birine gideceğini canı gönülden inanıyorum” dedi.

Muhammed Yasin Erkol

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