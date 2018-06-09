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Meksika'nın eski kadrosu yok

Meksika, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Almanya, Güney Kore ve İsveç'in bulunduğu F Grubu'nda mücadele edecek. Güney Amerika temsilcisi, Dünya Kupası tarihinde çıktığı 53 maçta, 14 galibiyet, 14 beraberlik, 25 mağlubiyet aldı

09 Haziran 2018 Cumartesi 13:29
Meksika'nın eski kadrosu yok

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda Meksika Milli Takımı, Almanya, Güney Kore ve İsveç'in bulunduğu F Grubu'nda mücadele edecek.

Grupta ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Meksika Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Meksika, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Elemeleri'nde ABD, Kosta Rika, Honduras, Panama, Trinidad ve Tobago ile mücadele etti. 10 maç oynadığı eleme grubunda 6 galibiyet, 3 beraberlikle 21 puan toplayan Meksika, lider olarak Rusya bileti almaya hak kazandı.

Meksika, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

ABD-Meksika: 1-2

Panama-Meksika: 0-0

Meksika-Kosta Rika: 2-0

Trinidad ve Tobago-Meksika: 0-1

Meksika-Honduras: 3-0

Meksika-ABD: 1-1

Meksika-Panama: 1-0

Kosta Rika-Meksika: 1-1

Meksika-Trinidad ve Tobago: 3-1

Honduras-Meksika: 3-2

Öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Antonio Carbajal, Hugo Sanchez, Jorge Campos, Cuauhtemoc Blanco gibi oyuncuların forma giydiği Meksika, Javier Hernandez, Andres Guardado ve Raul Jimenez gibi önemli oyuncularıyla başarı kovalayacak.

Manchester United ve Bayer Leverkusen gibi Avrupa'nın üst düzey takımlarında forma giydikten sonra kariyerini West Ham United'da devam ettiren 29 yaşındaki Hernandez, attığı 49 golle milli takım tarihinin en skorer futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor. PSV Eindhoven forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Hirving Lozano, Meksika Milli Takımı'yla ilk Dünya Kupası heyecanını yaşayacak.

Dünya Kupası geçmişi

Meksika Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 15 kez katıldı. Dünya Kupası tarihinde 53 maç yapan Meksika, bu maçlardan 14'ünü kazandı, 14'ünden beraberlikle, 25'inden mağlubiyetle ayrıldı. Turnuvaya son olarak 2014'da katılan Meksika, Dünya Kupası tarihi boyunca 57 gol attı, kalesinde 92 gol gördü. En büyük başarısı çeyrek final olan Meksika'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1950 - İlk tur

1954 - İlk tur

1958 - İlk tur

1962 - İlk tur

1966 - İlk tur

1970 - Çeyrek final

1978 - İlk tur

1986 - Çeyrek final

1994 - İkinci tur

1998 - İkinci tur

2002 - İkinci tur

2006 - İkinci tur

2010 - İkinci tur

2014 - İkinci tur

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Guillermo Ochoa (Standard), Alfredo Talavera (Toluca), Jesus Corona (Cruz Azul),

Savunma: Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt), Diego Reyes (Porto), Hector Moreno (Real Sociedad), Hugo Ayala (Tigres), Edson Alvarez (Club America), Jesus Gallardo (Pumas), Miguel Layun (Sevilla),

Orta saha: Rafa Marquez (Atlas), Hector Herrera (Porto), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Andres Guardado (Real Betis), Marco Fabian (Eintracht Frankfurt), Giovani Dos Santos (LA Galaxy),

Forvet: Javier Hernandez (West Ham United), Raul Jimenez (Benfica), Oribe Peralta (Club America), Jesus Corona (Porto), Carlos Vela (LAFC), Javier Aquino (Tigres), Hirving Lozano (PSV).

Maç takvimi

17 Haziran (TSİ: 18.00): Almanya - Meksika (Luzhniki Stadı - Moskova)

23 Haziran (TSİ: 18.00): Güney Kore - Meksika (Rostov Stadı - Rostov)

27 Haziran (TSİ: 17.00): Meksika - İsveç (Ekaterinburg Arena - Ekaterinburg)

AA

Son Güncelleme: 09.06.2018 13:42
Anahtar Kelimeler:
RusyaMeksika Milli TakımıIsveçGüney KoreF GrubuDünya KupasıAlmanya21. FIFA Dünya Kupası
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