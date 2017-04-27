Melo rakibine yumruk attı

Libertadores Kupası grup mücadelesinde Brezilya temsilcisi Palmeiras'ın, Uruguay'ın Penarol takımını yendiği maçta bir dönem Galatasaray forması da giyen Felipe Melo, karşılaşma bitiminde üzerine yönelen rakip oyuncuya yumruk attı.
Uruguay'da oynanan müsabakada Palmeiras, konuk olduğu Penarol'u 3-2 yenerken, maçın bitimiyle ev sahibi ekibin bazı futbolcuları ile Melo arasında tartışma yaşandı. Karşılıklı sataşmanın ardından Brezilyalı oyuncu, üzerine yönelen rakip oyuncuyu yumrukladı. Güney Amerika ülkelerindeki takımların mücadele ettiği Libertadores Kupası'nda 5. grupta yer alan Palmeiras, 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunuyor. Penarol ise 3 puanla son sırada yer alıyor.