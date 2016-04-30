Melo'ya kötü haber

3-26 Haziran tarihlerinde ABD’de düzenlenecek Copa America’da Brezilya’nın 40 kişilik geniş kadrosu belli oldu. Kadroda yıldız futbolculardan Neymar, Marcelo, Tiago Silva, David Luiz ve Galatasaray’ın eski oyuncusu Felipe Melo yer bulamazken, sürpriz bir isim takımda yer aldı. Geçtiğimiz günlerde hedefinin olimpiyatlar olduğunu söyleyen Neymar için Barcelona kulübü, Brezilya Futbol Federasyonuyla konuşarak, her iki turnuvada oynamanın oyuncuyu kötü etkileyeceğini federasyona bildirmişti. Federasyon da bu talebi göz önünde tutarak Neymar’ı aday kadroya çağırmadı. Felipe Melo’nun ise neden çağrılmadığı hala merak konusu. Ayrıca Amerika’nın Orlando City takımında futbol hayatına devam eden Kaka ise sürpriz bir şekilde Brezilya’nın 40 kişilik kadrosunda kendisine yer buldu. Brezilya, grup aşamasında Ekvador, Haiti ve Peru ile karşılaşacak. Grup maçları başlamadan teknik direktör Dunga kadroyu 40 kişiden 23’e indirecek.