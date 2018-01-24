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Menajer ücretlerine kısıtlama geliyor

Futbolcu menajerlerinin transferlerden elde ettiği yüksek gelir, UEFA tarafından masaya yatırıldı

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:14
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Menajer ücretlerine kısıtlama geliyor

UEFA, futbolcu menajerlerinin transferlerden elde ettiği gelirlere kısıtlama getirmeyi planlıyor.

UEFA'nın bünyesindeki Profesyonel Futbol Strateji Konseyi (PFSC) tarafından İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen toplantıda, menajerlerin transferlerden elde ettiği yüksek ücret masaya yatırıldı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, son dönemde menajerlerin transferlerden normalin üzerinde gelir elde ettiği hatırlatılarak, "PFSC, menajerlik ücretlerine sınır getirildiği, şeffaf ve kural ihlali durumunda gereken cezanın verildiği bir düzen kurulmasını isteyen menajerlerle aynı görüşü paylaşmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu durumu kontrol altına alabilme amacıyla menajer ücretlerine kısıtlama getirilmesi, lüks veya transfer vergisi gibi yeni önlemlerin alınmasının planlandığı, yürürlüğe girecek kararların gelecek aylarda kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. İngiltere basınında yer alan haberlerde, Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, Arsenal'den Şilili futbolcu Alexis Sanchez'i transfer ederken menajeri Fernando Felicevich'e 15 milyon sterlin ödediği öne sürülmüştü. Yine Manchester United'ın, 2016 yılında kadrosuna kattığı Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola'ya 24 milyon sterlin ödeme yaptığı iddia edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Futbolcu MenajerleriNyonProfesyonel Futbol Strateji KonseyiUEFA
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