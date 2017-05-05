Adı son günlerde İtalyan devi Inter ile anılan Arda Turan için yeni bir iddia var. Tuttosport'ta yer alan habere göre milli oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, Inter yöneticisi Piero Ausilio ile bir araya geldi. Bir restoranda yemek yiyen ikilinin Arda Turan'ın transferi için görüştükleri iddia edilirken Inter'in, yıldız futbolcuyu transfer etmek için büyük çaba sarf ettiği öne sürüldü. Öte yandan iddiaya göre Barcelona, Arda Turan için 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli istiyor.
Menajeri İtalyan devi ile görüşüyor
İtalyan basını Arda Turan'ın Inter'e transferi için Ahmet Bulut ile Piero Ausilio'nun görüştüğünü belirterek konuyla ilgili bir de fotoğraf yayınladı
05 Mayıs 2017 Cuma 12:50
Bu haber kez okundu.
Adı son günlerde İtalyan devi Inter ile anılan Arda Turan için yeni bir iddia var. Tuttosport'ta yer alan habere göre milli oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, Inter yöneticisi Piero Ausilio ile bir araya geldi. Bir restoranda yemek yiyen ikilinin Arda Turan'ın transferi için görüştükleri iddia edilirken Inter'in, yıldız futbolcuyu transfer etmek için büyük çaba sarf ettiği öne sürüldü. Öte yandan iddiaya göre Barcelona, Arda Turan için 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli istiyor.