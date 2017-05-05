Menajeri İtalyan devi ile görüşüyor

Adı son günlerde İtalyan devi Inter ile anılan Arda Turan için yeni bir iddia var. Tuttosport'ta yer alan habere göre milli oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, Inter yöneticisi Piero Ausilio ile bir araya geldi. Bir restoranda yemek yiyen ikilinin Arda Turan'ın transferi için görüştükleri iddia edilirken Inter'in, yıldız futbolcuyu transfer etmek için büyük çaba sarf ettiği öne sürüldü. Öte yandan iddiaya göre Barcelona, Arda Turan için 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli istiyor.



AHMET BULUT, BARÇA'DA KALACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, transfer iddialarıyla ilişkin olarak, milli oyuncunun Barcelona'da oynamaktan keyif aldığını belirterek, "Arda Barça'da kalacak. Takımında gerçekten çok mutlu." şeklinde görüş belirtmişti.