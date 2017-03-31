Menajerlere en çok Fener ödeme yapmış

TFF'nin internet sitesindeki açıklamada, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatının 11/4. maddesince kulüplerin federasyona gönderdiği belgeler doğrultusunda şubat ayı sonuna kadar yapılan ödemeler paylaşıldı.

Spor Toto Süper Lig'den 11, TFF 1. Lig'den 5, Spor Toto 2. Lig'den 1 ve Spor Toto 3. Lig'den 2 takımın menajerlere ödediği ücretlerin yer aldığı listede, Fenerbahçe 1 milyon 568 bin 520 avro ile başı çekti. Süper Lig'den, federasyona konuyla ilgili bildirimde bulunan diğer kulüplerin menajerlere ödediği ücretler şöyle:

Akhisar Belediyespor: 359 bin 874 lira

Antalyaspor: 106 bin 200 lira + 390 bin avro

Atiker Konyaspor: 10 bin 836 lira + 30 bin avro

Aytemiz Alanyaspor: 327 bin 581 lira + 10 bin avro

Bursaspor: 586 bin 924 lira + 1 milyon 72 bin 847 avro

Çaykur Rizespor: 591 bin 491 lira

Galatasaray: 940 bin 430 avro

Kardemir Karabükspor: 559 bin 200 lira + 1 milyon 161 bin 36 avro

Medipol Başakşehir: 761 bin 252 lira + 655 bin 500 avro

Trabzonspor: 125 bin avro

Bu arada, listede Süper Lig'den Beşiktaş, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Kayserispor, Adanaspor ve Gaziantepspor'un bilgileri yer almadı.