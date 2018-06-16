Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94541
ALTIN
194.645
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2831
EURO
5.5009

Messi, Arjantin'i galibiyetten etti

Arjantin, Messi'nin penaltı kaçırdığı maçta İzlanda ile 1-1 berabere kaldı

16 Haziran 2018 Cumartesi 18:12
Messi, Arjantin'i galibiyetten etti

Stat: Spartak

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

Arjantin: Caballero, Meza (Dk. 84 Higuain), Rojo, Otamendi, Tagliafico, Biglia (Dk. 54 Banega), Mascherano, Salvio, Di Maria (Dk. 76 Pavon), Messi, Agüero

İzlanda: Halldorsson, Magnusson, Arnason, Saevarsson, Ragnar Sigurdsson, Gudmundsson (Dk. 63 Gislason), Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Gunnarsson (Dk. 76 Skulason), Hallfredsson, Finnbogason (Dk. 89 Sigurdarson)

Goller: Dk. 19 Agüero (Arjantin), Dk. 23 Finnbogason (İzlanda)

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun ilk maçında Arjantin ile İzlanda 1-1 berabere kaldı.

8. dakikada Messi’nin, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Tagliafico’nun kafa ile aşırtarak yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

9. dakikada İzlanda gole çok yaklaştı. Arjantin savunmasında yapılan hata sonrasında, ceza sahası içinde topu önünde bulan Bjarnason’un boş pozisyonda yaptığı şutta top direğin dibinden auta gitti.

17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Messi, önündeki rakibinden kurtulup sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Halldorsson topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

19. dakikada Arjantin öne geçti. Gelişen Arjantin atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sergio Agüero, sol ayağıyla dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

23. dakikada İzlanda eşitliği yakaladı. İzlanda atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Gylfi Sigurdsson sağ çaprazdan şutunu attı. Kaleci Caballero’dan dönen topu önünde bulan Finnbogason düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

45. dakikada İzlanda etkili geldi. Arjantin ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Gylfi Sigurdsson'un sert şutunda top kaleci Caballero'dan döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

64. dakikada Arjantin, Messi ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Meza'nın düşürülmesiyle kazanılan atışı kullanmak için Messi topun başına geçti. Kaleci Halldorsson, Arjantinli yıldızın sağına gönderdiği topu kurtarmayı başardı.

87. dakikada sol kanattan gelişen Arjantin atağında, Pavon'un yerden kaleye gönderdiği top yere de çarptı ve köşeye yöneldi. Kaleci Halldorsson uzandı ve topu köşeden çıkardı.

Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmayı Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armando Maradona da tribünden takip etti.
 

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıArjantinFutbolİzlandaMessi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'yı teknoloji kurtardı
Fransa'yı teknoloji kurtardı
Son şampiyon sahne alıyor
Son şampiyon sahne alıyor
Rusya'dan farklı başlangıç: 5-0
Rusya'dan farklı başlangıç: 5-0
Salah, Dünya Kupası'na hazır
Salah, Dünya Kupası'na hazır
Trabzonspor'dan UEFA açıklaması
Trabzonspor'dan UEFA açıklaması
Orman, Ramazan bayramını kutladı
Orman, Ramazan bayramını kutladı
Rusya'da dev karşılaşma
Rusya'da dev karşılaşma
Mısır'ın rakibi Uruguay
Mısır'ın rakibi Uruguay
Bolu, G.Saray'dan transfer yaptı
Bolu, G.Saray'dan transfer yaptı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim