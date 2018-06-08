Messi bu kez başarabilecek mi?

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Arjantin Milli Takımı, tarihinde 3. kez şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak.

İzlanda, Hırvatistan ve Nijerya ile D Grubu'nda yer alan Arjantin Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli'nin çalıştırdığı "Tangocular", Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girerek Rusya'nın yolunu tuttu. Güney Amerika Elemeleri'nde 18 maçta 7'şer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet yaşayan Arjantin, 28 puan toplayarak Brezilya ve Uruguay'ın ardından 3. oldu. Eleme maçlarında rakip fileleri 19 kez havalandıran, kalesinde ise 16 gol gören Arjantin Milli Takımı, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

Arjantin-Ekvador: 0-2

Paraguay-Arjantin: 0-0

Arjantin-Brezilya: 1-1

Kolombiya-Arjantin: 0-1

Şili-Arjantin: 1-2

Arjantin-Bolivya: 2-0

Arjantin-Uruguay: 1-0

Venezuela-Arjantin: 2-2

Peru-Arjantin: 2-2

Arjantin-Paraguay: 0-1

Brezilya-Arjantin: 3-0

Arjantin-Kolombiya: 3-0

Arjantin-Şili: 1-0

Bolivya-Arjantin: 2-0

Uruguay-Arjantin: 0-0

Arjantin-Venezuela: 1-1

Arjantin-Peru: 0-0

Ekvador-Arjantin: 1-3

Öne çıkan oyuncuları

Yıllar boyunca futbol dünyasına kazandırdığı Diego Armando Maradona, Alfredo Di Stefano, Mario Kempes, Osvaldo Ardiles ve Gabriel Batistuta gibi birçok isimle dikkatleri çeken Arjantin'in Rusya 2018 kadrosunda da yıldız oyuncular yer alıyor.

Kaleci Sergio Romero'dan sakatlığı nedeniyle faydalanamayacak Arjantin'in savunmasında Hebei China Fortune'da görev yapan tecrübeli Javier Mascherano ile Manchester Cityli Nicolas Otamendi öne çıkıyor. Orta sahada Sevillalı Ever Banega'nın sorumluluk üstleneceği takımın hücum hattında ise yıldız futbolcular dikkati çekiyor. Arjantin Milli Takımı'nda Barcelonalı Lionel Messi, Paris Saint-Germainli Angel Di Maria, Manchester Cityli Sergio Aguero ile Juventuslu Gonzalo Higuain ve Paulo Dybala, rakiplerin korkulu rüyası haline gelebilecek hücum hattını oluşturuyor.

Arjantin'in Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 7 kez havalandıran Messi yaptı.

Dünya Kupası geçmişi

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 16 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 77 maç yapan Arjantinliler, bu maçlardan 42'sini kazandı, 14'ünden beraberlikle, 21'inden mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak 2014'te final oynama başarısı gösteren Arjantin, Dünya Kupası tarihi boyunca 131 gol attı, kalesinde 84 gol gördü.

Ev sahipliği yaptığı 1978'deki turnuva ile Meksika 1986'da şampiyon olan Arjantin'in Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - Final

1934 - Birinci tur

1958 - Grup aşaması

1962 - Grup aşaması

1966 - Çeyrek final

1974 - İkinci tur

1978 - Şampiyon

1982 - İkinci tur

1986 - Şampiyon

1990 - Final

1994 - İkinci tur

1998 - Çeyrek final

2002 - Grup aşaması

2006 - Çeyrek final

2010 - Çeyrek final

2014 - Final

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Nahuel Guzman (Tigres), Franco Armani (River Plate), Willy Caballero (Chelsea)

Savunma: Gabriel Mercado (Sevilla), Federico Fazio (Roma), Nicolas Otamendi (Manchester City), Cristian Ansaldi (Inter), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Rojo (Manchester United)

Orta saha: Ever Banega (Sevilla), Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Eduardo Salvio (Benfica), Lucas Biglia (Milan), Angel Di Maria (PSG), Giovani Lo Celso (PSG), Manuel Lanzini (West Ham United), Maximiliano Meza (Independiente), Marcos Acuna (Sporting Lisbon)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus), Cristian Pavon (Boca Juniors), Paulo Dybala (Juventus)

Maç takvimi

16 Haziran (TSİ: 16.00): Arjantin-İzlanda (Spartak Stadı - Moskova)

21 Haziran (TSİ: 21.00): Arjantin-Hırvatistan (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod)

26 Haziran (TSİ: 21.00): Nijerya-Arjantin (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)