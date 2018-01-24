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Messi'den Arda'ya veda mesajı

Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Messi, Arda'ya veda mesajı yayınladı

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:52
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Messi'den Arda'ya veda mesajı

Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, takımdan ayrılan Arda Turan için veda mesajı yayımladı.

30 yaşındaki Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın da bulunduğu fotoğrafa yer vererek, "Arda, yeni dönemde sana bol şans diliyorum. Eminim harika olacaksın." ifadelerini kullandı. Messi, aynı mesajında İtalya'nın Inter takımına kiralanan Rafinha ile Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei Fortune'a transfer olan vatandaşı Javier Mascherano'ya başarı ve şans diledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Arda TuranLionel MessiVeda Mesajı
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