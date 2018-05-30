Messi, Dünya Kupası için umut verdi

Rusya'da 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüren Arjantin Milli Takımı, yıldızı Lionel Messi'nin hat-trick yaptığı mücadelede Haiti'yi 4-0 yendi.

Arjantin Milli Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında başkent Buenos Aires'teki La Bombonera Stadı'nda Haiti'yi konuk etti. Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, 17. dakikada penaltıdan ve 58 ile 66. dakikalarda bulduğu gollerle hat-trick yaparak durumu 3-0'a getirdi. Manchester City'nin golcüsü Sergio Aguero, 69. dakikada rakip fileleri havalandırarak Arjantin'i 4-0'lık galibiyete taşıdı.

Bu arada milli takımda 124. maçına çıkan Messi, 64 gole ulaştı.

Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Arjantin, İzlanda, Hırvatistan ve Nijerya ile mücadele edecek.