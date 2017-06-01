"Messi ile kıyastan hoşlanmıyorum"

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'yi yeni açıklamalarında övmeye doyamadı.
Son dokuz yılda ya Ronaldo ya Messi kazandı, dolayısıyla ikisi de her yıl kıyaslandı. Portekizli forvet, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un karşısına çıkmadan önce Messi'nin izlemekten zevk aldığı oyunculardan olduğunu açıkladı. Fox Sports Argentina'ya konuşan Ronaldo şu ifadeleri kullandı: "Sahada iyi futbolcular görmeyi seviyorum ve Messi de onlardan biri. Tam bir futbolcu. Bütün büyük oyuncular gibi onu da sahada görmeyi seviyorum. Ne zaman yan yana gelsek Messi'yle iyi iletişim kuruyoruz. Tabii ki evine gidip beraber yemek yemiyoruz. Dost değiliz ama iki iş arkadaşı olduğumuzu düşünüyorum. Bence o rakibim değil çünkü aramızdaki kıyaslar hoşuma gitmiyor. Ama tabii ki bu işin bir parçası ve dünyası da kıyaslar."