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Messi imzayı attı

Barcelona, Messi ile sözleşme uzattı

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Messi imzayı attı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi ile 4 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Messi ile gelecek yıl bitecek mukavelesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı ve tarafların önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacakları bildirildi. Barcelona'nın altyapısından yetişen ve profesyonel kariyerine 2004'te başlayan Messi, bu süreçte forma giydiği 583 karşılaşmada 507 gol kaydetti. Beş kez Altın Top ödülüne layık görülen tek futbolcu konumundaki Messi, Katalan ekibi ile 8 La Liga, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 İspanya Kral Kupası, 7 İspanya Süper Kupası ve 3'er UEFA Süper Kupa ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.
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