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Messi'nin hocası kovdular

Arjantin Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Edgardo Bauza'nın görevine son verildi

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Messi'nin hocası kovdular

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia tarafından yapılan açıklamada, 59 yaşındaki teknik adamın görevine devam etmeyeceği konusunda bilgilendirildiği belirtildi.

Bauza, 2016 Copa America şampiyonluğunun Şili'ye kaptırılmasının ardından istifa eden Gerardo Martino'nun yerine geçen yıl ağustos ayında Arjantin'in teknik direktörlüğüne getirilmişti. Arjantin'in başında 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 8 maça çıkan Bauza, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Deneyimli teknik adam, ülkesi Arjantin'in San Lorenzo takımını 2014'te Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Libertadores Kupası'nda şampiyonluğa ulaştırmıştı.
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FutbolArjantinEdgardo Bauza
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