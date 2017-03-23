Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Messi'ye "gecikmeli" ceza

Barcelonalı Messi'nin sarı kart cezası, federasyonun idari bir hatasından dolayı gecikmeli olarak verildi

Bu haber kez okundu.

Messi'ye "gecikmeli" ceza

İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftası için açıkladığı cezalı oyuncular listesinde, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'ye yer vermeyi unuttu.

Komitenin açıkladığı ilk listede, Valencia karşısında bu sezon gördüğü 5. sarı kart dolayısıyla Messi'ye verilmesi gereken bir maç oynamama cezası yer almadı. Daha sonra federasyondan yapılan açıklamada, idari bir hata yaşandığı belirtilerek, Messi'nin 2 Nisan'da deplasmanda oynanacak Granada maçında cezalı durumda olduğu duyuruldu. Öte yandan Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye hakemlere yönelik sözlerinden dolayı 3 bin avro para cezası verildiği bildirildi. Ligin 17. haftasındaki Villarreal-Barcelona ve Kral Kupası'nda oynanan Athletic Bilbao-Barcelona karşılaşmaları sonrasında gazetecilere verdiği demeçlerde hakem kararlarını sert dille eleştiren Pique, İspanya Futbol Federasyonu tarafından maç başına bin 500 avro para cezası aldı.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Futbolİspanya La LigaBarcelonaLionel Messi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100