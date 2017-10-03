Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
103868
ALTIN
146.409
DOLAR
3.5837
STERLİN
4.7425
EURO
4.2115

Mesut ara transferde ayrılabilir

İngiliz basını, Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı

03 Ekim 2017 Salı 14:32
6 Okunma
Mesut ara transferde ayrılabilir

Arsenal yönetiminin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini halen yenilemeyen Mesut Özil'i ara transfer döneminde bonservis bedeli kazanabilmek için elden çıkarmayı düşündüğü konuşuluyor.

Daily Mirror'da yer alan haberde Mesut ile yapılan sözleşme yenileme görüşmelerinde Arsenal'in yıllık 16 milyon euro'luk teklifi karşılığında yıldız futbolcunun yıllık yaklaşık 20 milyon euro talep etmesi üzerine görüşmelerin tıkandığı belirtildi. Bu gelişme üzerine kulüp yönetimi, başarılı orta saha oyuncusu için ara transfer döneminde gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Haberde Mesut ile şu an için ilgilenen en önemli kulübün Inter olduğu ve İtalyan devinin Ocak ayında Arsenal'e ciddi bir teklif yapabileceği, ancak yıldız futbolcunun bu teklife sıcak bakmaması halinde menajerleri aracılığıyla Manchester United'a önerilebileceği de iddia edildi.

SPOR SERVİSİ

Son Güncelleme: 03.10.2017 14:49
Anahtar Kelimeler:
Mesut ÖzilArsenalFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim