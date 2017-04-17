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Mesut, Arsenal kararını verdi

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan ve Arsenal'den ayrılacağı konuşulan Mesut'un, Londra ekibinde kalmaya sıcak baktığı iddia edildi

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Mesut, Arsenal kararını verdi

Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, geleceğiyle ilgili kararı verdi.

Express'in haberine göre, daha önce Arsenal'den mutlak suretle ayrılması beklenen yıldız futbolcu, takımda kalma kararı verdi. Fenerbahçe'nin ilgisi dışında oyuncuya başka talip çıkmazken Mesut'un, sarı-lacivertli ekibin yaptığı teklifi az bulduğu öne sürüldü. Buna göre Mesut Özil'in İngiliz devinde kalmaya karar verdiği ve oyuncunun, Arsenal ile sözleşme uzatmaya sıcak baktığı iddia edildi. Gelecek sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Mesut, İngiliz devinde haftalık 140 bin Sterlin kazanıyor.
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Futbolİngiltere Premier LigArsenalMesut Özil
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