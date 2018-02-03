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"Mesut en ucuz seçenekti"

Arsenal Teknik Direktörü Wenger, Mesut gibi bir oyuncuyu transfer etmenin maliyetinin çok zor olacağını ve bu nedenle yıldız futbolcuyu takımda tuttuklarını dile getirdi

03 Şubat 2018 Cumartesi 12:19
"Mesut en ucuz seçenekti"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın teknik direktörü Arsene Wenger, Mesut Özil'in yeni imzaladığı sözleşme için "en ucuz seçenek" ifadesini kullandı.

Fransız teknik adam, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Özil'in takımdan ayrılması seçeneğiyle karşılaştırıldığında haftalık 350 bin sterlin maaş alacağı yeni sözleşmenin kulüp için daha makul olduğunu kaydetti. Manchester United'dan haftalık 500 bin sterlin kazanan Alexis Sanchez'in ardından Mesut Özil'i Premier Lig'in en pahalı futbolcusu konumuna getiren anlaşmayı değerlendiren Wenger, "Futbolcunun gitmesine izin versek aynı kalitede başka birini almak zorundayız. Bu futbolcunun isteyeceği maaş benzer olacak fakat bir de bonservis ödeyeceğiz. Özil, bizim için en ucuz seçenekti." diye konuştu. Ara transferde alınan Pierre-Emerick Aubameyang ve Henrikh Mkhitaryan'ın haftalık 180 bin sterlin kazandığı Arsenal'da takım içi dengelerle ilgili soru üzerine Wenger, bütün futbolcularının iyi maaş aldığını savundu.

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Anahtar Kelimeler:
ArsenalArsene WengerMesut ÖzilSözleşme
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