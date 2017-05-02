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Mesut servet istedi

Arsenal forması giyen Mesut Özil, yeni sözleşme imzalamak için kulübünden astronomik bir ücret talep etti

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Mesut servet istedi

Daily Mail'in haberine göre; Arsenal, takımdan ayrılması gündemde olan Mesut'la nikah tazelemek istiyor ancak Alman oyuncunun maaş beklentisi sıkıntı yaratmış durumda. Arsenal'in teklif ettiği haftalık 250 bin poundluk teklifi beğenmeyen Mesut, kulübünde 300 bin pound istiyor. 28 yaşındaki Mesut, Arsenal formasıyla bu sezon çıktığı 28 Premier Lig maçında 7 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

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Futbolİngiltere Premier LigArsenalMesut Özil
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