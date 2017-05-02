Daily Mail'in haberine göre; Arsenal, takımdan ayrılması gündemde olan Mesut'la nikah tazelemek istiyor ancak Alman oyuncunun maaş beklentisi sıkıntı yaratmış durumda. Arsenal'in teklif ettiği haftalık 250 bin poundluk teklifi beğenmeyen Mesut, kulübünde 300 bin pound istiyor. 28 yaşındaki Mesut, Arsenal formasıyla bu sezon çıktığı 28 Premier Lig maçında 7 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
Mesut servet istedi
Arsenal forması giyen Mesut Özil, yeni sözleşme imzalamak için kulübünden astronomik bir ücret talep etti
02 Mayıs 2017 Salı 13:50
Bu haber kez okundu.