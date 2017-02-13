Milan 50 milyon teklif edecek

Daily Express'in haberine göre önümüzdeki sezon transfere önemli bir bütçe ayıracak olan AC Milan'ın ilk transferi Alexis Sanchez olacak ve İtalyan ekibi Şilili yıldız için Arsenal'e tam 50 milyon euro'luk bir teklif sunacak.



Arsenal'le olan sözleşmesi 2018'de sona erecek Alexis'e haftalık 295.000 euro'luk bir teklifle gidecek olan AC Milan, yeni oluşacak takımı da Sanchez'in üstüne kuracak. Bu sezonki performansıyla kariyer sezonlarından birini yaşayan Alexis Sanchez, Arsenal formasıyla Premier Lig'de çıktığı 25 maçta 17 gol attı ve 8 asistlik bir katkı yaptı.