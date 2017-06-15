Milan 80 milyon teklif etti

Toro.it'in haberine göre iki kulübün yöneticileri buluştu ve Rossoneri yepyeni bir teklif yaptı. Kırmızı-siyahlılar önce 2017/18 sezonu için Belotti'yi 20 milyon euro kiralama bedeliyle kiralamak istiyor. Anlaşmaya göre 2018/19 sezonunda Milan, 60 milyon euro karşılığında Belotti'nin bonservisini almaya mecbur olacak. Torino'nun istediği 100 milyon euro'luk bedelin altında kalan bu astronomik teklif, Belotti'nin çocukluğundan beri tuttuğu takım olduğunu söylediği Milan'dan gelmesi bakımından golcünün aklını çelebilir. 2018 Dünya Kupası'nda milli formayı da isteyecek golcü için Milan formasıyla vitrinde olmak mantıklı bir seçenek. (goal)