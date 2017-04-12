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Milan Mancini ile temasta

Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Milan'ın, teknik adamlık görevi için Roberto Mancini ile temasta olduğu iddia edildi

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Milan Mancini ile temasta

Eski günlerine geri dönmek isteyen İtalyan devi Milan, gelecek sezon planlarını yapmaya başladı. Tuttosport'un iddiasına göre Milan, gelecek sezon teknik direktörlük görevi için deneyimli çalıştırıcı Roberto Mancini ile temas haline geçti.

Önceliğini teknik direktör konusuna veren Milan'da yeni Çinli yöneticilerin, Montella'nın koltuğunu Roberto Mancini'ye vermek istedikleri iddia edildi. Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Mancini, son olarak Inter'i çalıştırmış ve İtalyan ekibinden kovulduktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmamıştı. Vincenzo Montella yönetimindeki Milan, Serie A'da geride kalan 31 haftada topladığı 57 puanla 6. sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılmak için mücadele veriyor.
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FutbolİtalyaMilanRoberto Mancini
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