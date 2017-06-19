Milan tehdit etmiş!

Milan ve İtalya'nın geleceği olarak görülen Donnarumma, 2017/18 sezonunun sonunda bitecek kontratını yenilemeyerek Rossoneri'yi şaşkına çevirmişti.



Adı Real Madrid, Juventus ve Manchester United'la anılan 18'lik eldiven geleceğini Milan'a bağlamaması sebebiyle ağır eleştiriler aldı. Hatta İtalya'nın U21 mücadelesinde Azzurri taraftarı üzerine sahte para bile yağdırarak kendisine olan tepkisini ortaya koydu. Raiola önceki pazar günü sessizliğini bozup Donnarumma'yı savundu. Oyuncusunun yeni sözleşme imzalamaya hazır olduğunu söyleyip Milan yöneticisi Massimiliano Mirabelli'yi suçladı. "Durum çok şiddetli ve baskıcı bir noktaya gelmişti. Bizim için çıkış yoktu" diyerek başladı söze Sky Sports Italia, Mediaset Premium ve Rai Sport 'a ayrı ayrı demeçler veren menajer ve devam etti: "Biz de aslında almak istemediğimiz bir karar aldık. Kararın parayla hiçbir ilgisi yok. Tehdit edildik. Donnarumma'nın ailesi tehdit edildi. Kendisi de ölümle ve oynatılmamakla tehdit edildi. Bir oyuncuyu tehditle takımda tutamazsın. Şimdi bir sezon oynamama riskiyle gerçek anlamda karşı karşıya. Kalitesi hesaba katıldığında bu düşünülemez bir şey ama durum zaten zorbalığa varmıştı. Pazarlıklarda daha para ve sözleşme fesih bedeli konuşmaya bile başlamamıştık. Çünkü o kadar mesafe kat edemedik ya da Gigio için en iyi şartları konuşmaya bile sıra gelmedi. Aklında hiçbir şüphe yoktu. Yeni bir kontrat imzalamaya hazırdı. Ama çevresinde oluşan şartlarla bizi görüşmeleri bırakmaya zorladılar. Sorumluluk benim. Bizi zorladılar. Ama Donnarumma'yı Milan kaybetti. Bana şöyle dedi: "Mino, bu insanlar aileme ve bana hakaret ederken görüşmelere devam etmeyi doğru bulmuyorum. Örneğin kulüp tesislerinin önüne bir pankart açıldı. Bir kulübün oyuncularını koruması ve bu tip pankartları kaldırması gerekir. Bir kulübün oyuncusunu tehdit etmesi ya da tribüne yollaması değil, oyuncusunu desteklemesi ve kariyeri için onu cesaretlendirmesi gerekir."

İspanya ve Avrupa şampiyonu Madrid'in Donnarumma için sırada olduğu söyleniyor ama Milan herkesin peşinde olduğu yeteneğini bu yaz satmaya niyeti yok. Donnarumma'yı Gianluigi Buffon'un Torino'daki tahtına aday olarak gören Juventus'un genç yeteneği yakından izlediği biliniyor. Raiola bu konuda da açıklamalarda bulundu: "Hiçbir büyük kulüple konuşmadım. Başka herhangi bir takımla anlaşmamız yok. Juventus, Real Madrid ya da başka büyük takımlardan 14 yaşından bu yana teklif alıyor. Gitmek istese çoktan giderdi. Yani size alelacele bir transfer olmayacağını garanti edebilirim. Zaten Donnarumma'nın bedavaya ayrılmayacağının garantisini vermiştim. Yani kontratı imzalamak için de bir acelemiz yoktu. Ben daha yavaş, aşamalı bir yaklaşım tercih ediyorum."

İtalyan taraftarlardan Donnarumma'ya tepki