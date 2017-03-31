Milli ara sonrası derbi keyfi

Avrupa futbolunda yarın ve 2 Nisan Pazar günü, birçok önemli karşılaşma oynanacak.



2018 FIFA Dünya Kupası eleme maçları nedeniyle liglere verilen aranın sona ermesinin ardından İngiltere, ve Çekya'daki derbilerin yanı sıra İtalya, İngiltere, Almanya, Fransa, Portekiz ile Hollanda'da da büyük rekabete sahne olan maçlar yapılacak. İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında "Merseyside derbisi" oynanacak. Şampiyonlar Ligi için önem taşıyan maçta Liverpool, yarın TSİ 14.30'da Everton'ı konuk edecek. Çekya'da ise Prag derbisi heyecanı yaşanacak. Ligde 22. haftanın kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Slavia Prag, 2 Nisan Pazar günü TSİ 18.30'da Sparta Prag'ı ağırlayacak.

Haftanın diğer önemli maçları

Derbi karşılaşmalarının dışında İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, 30. hafta mücadelesinde en yakın takipçilerinden Napoli'ye 2 Nisan Pazar günü TSİ 21.45'te konuk olacak.

Premier Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Arsenal ile Manchester City, 30. hafta maçında galibiyet arayacak. Ligde son 2 maçını kaybeden Arsenal'in, 7 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Manchester City'yi konuk edeceği mücadelenin başlama vuruşu, 2 Nisan Pazar TSİ 18.00'de gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak isteyen Borussia Dortmund, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında Schalke 04'e konuk olacak. Milli futbolcular Emre Mor ve Nuri Şahin'i kadrosunda bulunduran sarı-siyahlılar, ligde orta sıralarda yer alan ezeli rakipleri Schalke 04 ile yarın TSİ 16.30'da kozlarını paylaşacak.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluk mücadelesi veren Monaco ile Paris Saint-Germain (PSG), Lig Kupası finalinde karşılaşacak. Lyon Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka yarın TSİ 22.00'de oynanacak.

Portekiz Premier Lig'de şampiyonluğun 2 iddialı takımı Benfica ile Porto, 27. hafta mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek. Lizbon temsilcisi Benfica, bir puan gerisindeki Porto'yu TSİ 22.30'da konuk edecek.

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 28. haftasında ise ülke futbolunda klasik olarak adlandırılan Ajax-Feyenoord maçı oynanacak. Puan tablosunda ilk 2 sıradaki ekipler, 2 Nisan Pazar günü TSİ 15.30'da sahaya çıkacak.