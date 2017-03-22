Milli takıma yeni sponsor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beyaz eşya üreticisi Arçelik arasında milli takımlar ana sponsor luğu anlaşması imzalandı.

"Milli değerler bizi bir arada tutan harçtır"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da uzun bir aradan sonra futbolun içindeki bir etkinlikte yer aldığını kaydetti. Sponsorluk anlaşmasının içinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Koç, milli takımı desteklemeyi, "Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak, aynı hedefe heyecanla topyekun sarılabilmek." diye nitelendirdi. A Milli Takımla umutlanıp sevince ve hüzne ortak olabilme duygularına bugün her zamankinden fazla ihtiyaç olduğunun altını çizen Koç, şöyle konuştu: "Toplumsal kutuplaşmanın, terör ve jeopolitik sorunlar kadar ülkemizin önündeki en büyük tehlikelerden birine dönüştüğünü üzülerek görüyoruz. Birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz, ortak değerlerimiz erozyona uğruyor. Sporun birleştirici taraflarını, centilmenliğini, birlik ve beraberliği perçinleyen yönlerini değil, hırsını, öfkesini, ayrıştırmasını konuşuyoruz. Spor da gün geçtikçe ülkemizde bizleri birleştiren değil, ayrıştıran duruma dönüşmüş durumda. Milli takım maçlarına dahi destekledikleri takımların formaları ile giden taraftarın ortak bir duyguyu paylaşmak yerine, kavga ettiklerini görmek beni derinden yaralıyor. O yüzden memleketimizin sahip olduğu yüksek potansiyeli ortaya çıkaracak toplumsal bir işbirliğiyle bizleri birleştiren hedeflere odaklanarak, el ele omuz omuza çok fazla çalışmamız gereken dönemden geçiyoruz. Milli değerlerimiz tartışmasız bizleri bir arada tutan en önemli harcımızdır."

"Kalıcı başarıyı hedeflemeliyiz"

Koç, Türkiye'de 47 milyon kişinin futbolu takip ettiğini, 37 milyon kişinin ise aktif olarak takımlarını desteklediğini bildirdi. Genç nüfusun doğru yönlendirilip desteklenmesi gerektiğine değinen Koç, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu yüksek potansiyel, spora olan ilgi, spordaki gelişim ve markaların spora sağlayacağı katkı için cesaret vericidir. Sporda ülkemizin kalıcı olarak başarıyı yakalamasını hedeflemeliyiz. Dünyanın önemli ülkelerinden biri olacaksak, spor alanında da önemli oyunculardan biri olmamız şart. Gerçek vatanseverlik bunu gerektirir diye düşünüyorum. Gelişmiş ülkelere baktığımızda zaman uzun vadeli, sistematik, sabırlı spor politikalarının olması nedeniyle 5 yıl gibi kısa sürede büyük başarılar yakaladıklarını görüyoruz. Başarılı çalışmaları kendimize örnek almalıyız."

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, sponsorluk anlaşmasını imzaladı. Demirören, Ali Koç'a 10 numaralı milli takım forması hediye ederken, Ali Koç da federasyon başkanına plaket verdi. Törene katılan A Milli Takım oyuncuları da Arçelik marka buzdolabına imza attı.