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"Milli takımda bek sorunu yaşatmam"

İstanbulspor'un genç futbolcusu Zeki Yıldırım, "Ümit Milli Takım'a gidiyorum ama A Milli Takım hedefim var. İnşallah bu da bir gün olur" diye konuştu

07 Mart 2018 Çarşamba 11:04
"Milli takımda bek sorunu yaşatmam"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un 21 yaşındaki sağ beki Mehmet Zeki Çelik, en büyük hedefinin A Milli Takım forması giymek olduğunu söyledi.

Zeki Çelik, kulüp tesislerinde yaptığı açıklamada, "Şu an Ümit Milli Takım'a gidiyorum ama A Milli Takım hedefim var. İnşallah bu da bir gün olur. Kendimi geliştirirsem milli takımda 5-10 sene bek sorunu yaşatmam diye düşünüyorum." dedi. 1. Lig'de 39 puanla play-off potasında yer alan İstanbulspor'un Süper Lig'e çıkması için çok sıkı çalıştıklarını aktaran genç futbolcu, "Süper Lig'e çıkmak bizim için büyük başarı olur. Şampiyonluğu hak ediyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. İnşallah bunu başarırız." ifadelerini kullandı.

"Transfer teklifleri beni çok etkilemiyor"

Adı, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in yanı sıra Avrupa kulüpleri ile de anılan Zeki, bu haberlerin kendisini etkilemediğini belirtti.

Genç futbolcu, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak, şöyle konuştu: "Transfer teklifleri olmuş ama bu beni çok etkilemiyor. Çünkü oynadığım bir kulüp var. Bu konuyu akışına bıraktım, bu konuda umut beslemek istemiyorum. Olursa olur olmazsa da kulübümde devam etmek istiyorum. Bu sene performansım biraz daha arttı. Takım öne çıktıkça bireysel olarak da ön plana çıkıyoruz. Koşu tempom ve fiziksel özelliklerim göze batıyor. Genç oyuncuyum bu da dikkat çekiyor. Performansımı arttırmaya çalışıyorum."

"Gelişimimde Yalçın Hoca'nın payı çok büyük"

Futbola Bursaspor'da başladığını hatırlatan Mehmet Zeki, bu sezonki çıkışıyla ilgili olarak ise şu değerlendirmede bulundu: "6-7 sene altyapıda oynadıktan sonra 3. Lig'de bir sene top koşturdum. Sonrasında Yalçın Hoca, Bursaspor'dan İstanbulspor'a beni aldı. 2 senedir buradayım, mutluyum, güzel gidiyor. Gelişimimde buradaki ortamın ve Yalçın Hoca'nın payı çok büyük. Burada futbol adına çok şey öğrendim. Fiziksel olarak da burası bana büyük katkı sağladı, bu sayede performansım artmaya başladı."

Avrupa liglerini de yakından takip ettiğini vurgulayan Zeki, kendi bölgesinde görev yapan oyuncularla ilgili olarak ise "Tottenham'da Kyle Walker'ı izliyorum, beğeniyorum. Zamanında Inter'deki Maicon'u çok beğeniyordum. Hücum olarak da Dani Alves'i zaten hep izliyorum." yorumunu yaptı.

"Mehmet Topal'ın fiziksel özellikleri çok iyiydi"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'ye 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla elendikleri maçlara da değinen 21 yaşındaki sağ bek, son olarak şunları söyledi: "İyi bir mücadele ortaya koyduk ama elendik. Fenerbahçe ile oynadığımız maçlarda Mehmet Topal'ı çok beğendim, fiziksel özellikleri çok iyiydi. Valbuena da kısa boylu olduğu için beni biraz zorladı. Josef de Souza da çok iyiydi. İki maçta da çok güzel bir atmosfer vardı. Oynarken de keyif aldım. Süper Lig'e çıkıp o seviyede kalmak gerektiğini daha iyi anladım. İnşallah bunu başarırız."

AA

Son Güncelleme: 07.03.2018 12:12
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. LigMehmet Zeki ÇelikİstanbulsporFutbol
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