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Milliler, Karadağ ile karşılaşacak

Ay-yıldızlı ekip, 27 Mart'ta oynanacak özel maçta Karadağ ile karşılaşacak

05 Şubat 2018 Pazartesi 15:08
Milliler, Karadağ ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, özel maçta Karadağ'a konuk olacak.

Karadağ Futbol Federasyonundan (FSCG) yapılan açıklamada, Karadağ A Milli Takımı'nın mart ve haziran aylarında oynayacağı özel maçların programı duyuruldu. Buna göre, 23 Mart'ta deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşacak Karadağ, 27 Mart'ta ise başkent Podgorica'da Türkiye'yi konuk edecek. Karadağ'ın ayrıca 2 Haziran'da da Slovenya ile özel maç yapacağı açıklandı. A Milli Takım ile Karadağ, son olarak 2016 yılının mayıs ayında Antalya'da oynanan özel maçta karşı karşıya gelmiş, müsabakayı Türkiye 1-0 kazanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıFutbolKaradağÖzel MaçTürkiye
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