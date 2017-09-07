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Milliler sorunsuz döndü

Milli Takım kamplarında bulunan oyuncuların sorunsuz takıma katılması Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı zorlu Gençlerbirliği sınavı öncesi sevindirdi

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Milliler sorunsuz döndü
Trabzonspor, evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürürken, milli takım kamplarında bulunan oyuncuların sorunsuz olarak takıma katılmaları Teknik Direktör Ersun Yanal'ı zorlu maç öncesi sevindirdi. 
Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliğini konuk edecek olan Trabzonspor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Menisküs ameliyatının ardından tamamen iyileşen Castillo takımla birlikte çalışmalarına devam ederken, Fenerbahçe maçında sakatlanan ve Göztepe maçında da forma giyemeyen Burak Yılmaz milli maçın ardından Gençlerbirliği karşısında görev yapabilecek. Castillo ve Burak Yılmaz'ın dönmesiyle birlikte bordo-mavililerin hücum hattında daha etkili olması bekleniyor. Trabzonspor'da milli takımlarda forma giyen Burak Yılmaz, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Onazi, Kucka, Durica, Abdulkadir Ömür, Abdurrahim Dursun, Uğurcan Çakır'ın takıma sorunsuz dönmeleri Gençlerbirliği maçı öncesi Ersun Yanal'ı sevindirdi. Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçına büyük bir önem veriyor. Teknik Direktör Ersun Yanal, Milli Takım kamplarında bulunan oyuncuların sorunsuz dönmesinin ardından tam kadro bu maçın hazırlıklarını sürdürecek olurken, kadro tercihini ise daha rahat yapmış olacak.
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Anahtar Kelimeler:
STSLTrabzonsporErsun Yanal
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