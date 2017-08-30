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Milliler Ukrayna'ya gidiyor

Ay-yıldızlı takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ile yapacağı karşılaşma için yarın bu ülkeye gidecek

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Milliler Ukrayna'ya gidiyor

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna ile yapacağı karşılaşma için yarın bu ülkeye gidecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 28 Ağustos Pazartesi günü toplanarak hazırlıklarına başlayan ay-yıldızlı takım, yarın saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla müsabakanın oynanacağı Kharkiv kentine hareket edecek. Teknik direktör Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 1 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Ukrayna karşılaşmasının oynanacağı Metalist Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, toplantının ardından yapacağı antrenmanla Ukrayna maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Türkiye'nin Ukrayna ile deplasmanda yapacağı karşılaşma, 2 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. A Milli Takım, Hırvatistan karşılaşması için 3 Eylül Pazar günü Kharkiv'den Eskişehir'e geçecek. 

Aday kadro
A Milli Futbol Takımı'nın 27 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Cenk Gönen (Malaga), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Emre Mor (Celta Vigo) Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Arda Turan (Barcelona), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Villarreal).
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FutbolA Milli Futbol Takımı2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriUkrayna
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