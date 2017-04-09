Minik futbolcular içinde 2 kız

Altınordu 'nun 10 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlediği " Champions Trophy "ye katılan 40 ekipten 600 futbolcunun yer aldığı organizasyonda, 2 kız oyuncu da yer alıyor. Avusturya'da bin takımın katılımıyla 16-18 Haziran'da düzenlenecek ve Altınordu'nun direkt katılacağı "Champions Trophy"de Türkiye'yi temsil edecek ikinci ekibin belirleneceği ön elemeler Selçuk’taki Altınordu İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde devam ediyor. Final müsabakalarıyla tamamlanacak elemelere katılan 40 ekibin mücadele ettiği ve 600 futbolunun kendini göstermeye çalıştığı organizasyonda, 2 kız oyuncu dikkati çekti. Ankara Çayyoluspor'dan Güneş Genç ve Denizli Altınordu Futbol Okulu'ndan (AFO) Rabia Ün , takımları adına mücadelesini sürdürüyor. Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’yı sevdiğini ve örnek aldığını söyleyen Ankara Çayyoluspor’dan Güneş Genç, en büyük hayalinin Quaresma ile tanışmak olduğunu belirtti.

"Onu örnek alıyorum ve çok seviyorum" diyen Güneş Genç, şunları kaydetti: "Spora ilk olarak voleybol ile başladım. Daha sonra babamın futbola merakıyla ben de yeşil sahalara geçtim. Erkek futbolcularla mücadele etmek zor olsa da elimden geleni yapıyorum. İlerde milli takım formasını giymek istiyorum." Almanya’da futbola başladığını belirten Denizli AFO'dan Rabia Ün de küçükken babası ve ağabeyinin merakıyla futbola başladığını bildirdi.

Rabia Ün, 3 yıl önce ailesiyle Türkiye geldiğini belirterek, "Televizyondan futbol maçlarını izlemeyi sevmesem de oynamayı çok seviyorum. Takım arkadaşlarım bana her zaman yardımcı oluyor. Galatasaray’ı tutuyorum ve bir gün tüm takımla tanışmayı çok istiyorum. Sarı-kırmızılılarda en sevdiğim oyuncu ise Hollandalı Wesley Snijder." dedi.