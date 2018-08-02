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Mısır'a Meksikalı teknik adam

Meksikalı Aguirre, Mısır Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:58
Mısır'a Meksikalı teknik adam

Mısır Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne, Meksikalı Javier Aguirre getirildi.

Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından görevden ayrılan Arjantinli teknik direktör Hector Cuper'in yerini Javier Aguirre dolduracak.

59 yaşındaki teknik adam, Meksika ve Japonya Milli Takımlarının yanı sıra Osasuna, Atletico Madrid, Real Zaragoza, Espanyol ve El Wahda Abu Dabi kulüplerini de çalıştırdı.

Cuper yönetimindeki Mısır, 2018 Dünya Kupası A Grubu'nda puan alamadan turnuvaya veda etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolJavier AguirreMısır Milli Takımı
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