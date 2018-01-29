Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120102
ALTIN
163.451
DOLAR
3.7831
STERLİN
5.3201
EURO
4.6752

Mitrovic, Brugge'e kiralandı

- Beşiktaş Kulübü, Matej Mitrovic'in satın alma opsiyonu ile Club Brugge'e kiralandığını duyurdu

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:39
Mitrovic, Brugge'e kiralandı

Beşiktaş Kulübü, savunma oyuncusu Matej Mitrovic'in satın alma opsiyonu ile Belçika takımı Club Brugge'e kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Matej Mitrovic'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 2017-2018 sezonu için Club Brugge kulübü tarafından şirketimize 400 bin avro geçici transfer bedeli ödenecektir. Şarta bağlı ek geçici transfer bedeli 100 bin avro olarak belirlenmiştir. Futbolcunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4 milyon 500 bin avro garanti, 500 bin avro şarta bağlı olmak üzere olup 1 Haziran 2018 tarihine kadar Club Brugge kulübüne ait olacaktır." ifadeleri kullanıldı. Hırvat futbolcu, 2016-2017 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşClub BruggeFutbolMatej MitrovicSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ba geliyor, Jahovic gidiyor
Ba geliyor, Jahovic gidiyor
Vagner Love'da mutlu son
Vagner Love'da mutlu son
Konya Eto'o'dan vazgeçti
Konya Eto'o'dan vazgeçti
Fenerbahçe, Obi Mikel'i bitiriyor
Fenerbahçe, Obi Mikel'i bitiriyor
Kupada rakip Gençlerbirliği
Kupada rakip Gençlerbirliği
Kupa'da çeyrek final heyecanı
Kupa'da çeyrek final heyecanı
Zirvede takımlar kayıpsız
Zirvede takımlar kayıpsız
Trabzon yenilgiyi unuttu
Trabzon yenilgiyi unuttu
10 takım teknik adam değiştirdi
10 takım teknik adam değiştirdi

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim