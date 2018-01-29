Mitrovic, Brugge'e kiralandı

Beşiktaş Kulübü, savunma oyuncusu Matej Mitrovic'in satın alma opsiyonu ile Belçika takımı Club Brugge'e kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Matej Mitrovic'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 2017-2018 sezonu için Club Brugge kulübü tarafından şirketimize 400 bin avro geçici transfer bedeli ödenecektir. Şarta bağlı ek geçici transfer bedeli 100 bin avro olarak belirlenmiştir. Futbolcunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4 milyon 500 bin avro garanti, 500 bin avro şarta bağlı olmak üzere olup 1 Haziran 2018 tarihine kadar Club Brugge kulübüne ait olacaktır." ifadeleri kullanıldı. Hırvat futbolcu, 2016-2017 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olmuştu.