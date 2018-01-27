Mitrovic Brugge'e kiralanıyor

Beşiktaş Kulübü, Hırvat futbolcu Matej Mitrovic'in kiralık olarak gönderilmesi konusunda Belçika'nın Club Brugge ekibiyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Matej Mitrovic'in geçici transferi için Club Brugge Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı. Geçen yıl ocak ayında Hırvatistan'ın Rijeka takımından transfer edilen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Mitrovic, siyah-beyazlılarda 22 maçta forma giydi.