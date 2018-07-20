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Mitrovic'in transferi resmileşti

Brugge, Beşiktaş'tan transfer edilen Hırvat futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu

20 Temmuz 2018 Cuma 12:28
Mitrovic'in transferi resmileşti

Belçika 1. Futbol Ligi ekiplerinden Club Brugge, Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Matej Mitrovic'in transferini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mitrovic'in bonservisi konusunda Beşiktaş ile anlaşma sağlandığı ve 24 yaşındaki defans oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Ülke basınında yer alan haberlerde, Club Brugge'ün, Mitrovic'in bonservisi için Beşiktaş'a 3,5 milyon avro ödeyeceği ileri sürüldü.

Transferi değerlendiren Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko, Mitrovic'i geride kalan sezonun devre arasında kiraladıklarını hatırlatarak, "Matej, kalitesini geçen sezon gösterdi. Bizimle 6 ay geçirmesi büyük avantaj. Oynadığı her maç performansının üzerine koyan, kaliteli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşClub BruggeFutbolMatej MitrovicTransfer
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