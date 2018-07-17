Mitrovic zararla gönderildi

Beşiktaşlı futbolcu Matej Mitrovic 3.9 milyon Euro'ya Club Brugge'de!

Beşiktaş Kulübü, Matej Mitrovic'in transferi konusunda Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge ile anlaşmaya vardı. Mitrovic'in bonservis bedeli olarak Siyah-Beyazlı ekibin kasasına girecek rakamın 3.9 milyon Euro olduğu öğrenildi. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından Mitrovic, Belçika ekibi için sağlık kontrolüne girecek ve imzayı atacak.

2017'de Rijeka'dan 4.2 milyon Euro'ya transfer edilen 24 yaşındaki stoper geçen sezonun devre arasında 500 bin Euro'ya kiralandığı club brugge'de 12 maça çıkmıştı.