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Mitrovic zararla gönderildi

Beşiktaş, Matej Mitrovic'in transferi konusunda Belçika ekibi Club Brugge ile anlaşmaya vardı

17 Temmuz 2018 Salı 17:28
Mitrovic zararla gönderildi

Beşiktaşfutbolcu Matej Mitrovic 3.9 milyon Euro'ya Club Brugge'de!

Beşiktaş Kulübü, Matej Mitrovic'in transferi konusunda Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge ile anlaşmaya vardı. Mitrovic'in bonservis bedeli olarak Siyah-Beyazlı ekibin kasasına girecek rakamın 3.9 milyon Euro olduğu öğrenildi. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından Mitrovic, Belçika ekibi için sağlık kontrolüne girecek ve imzayı atacak.

2017'de Rijeka'dan 4.2 milyon Euro'ya transfer edilen 24 yaşındaki stoper geçen sezonun devre arasında 500 bin Euro'ya kiralandığı club brugge'de 12 maça çıkmıştı.

SPOR SERVİSİ

Son Güncelleme: 17.07.2018 17:33
Anahtar Kelimeler:
BruggeMitrovicBeşiktaşFutbol
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