Manchester City, yeni sezonun ilk transferini yaptı. Perşembe akşamı Manchester'a inen Bernardo Silva, bugün kulüp tesislerinde sağlık kontrolünden geçti. Monaco formasıyla bu sezon etkileyici bir performans sergileyen Portekizli oyuncu için İngiliz kulübünün 80 milyon avro ödeyeceği söyleniyor. Portekizli futbolcu, 2014 yılında kiralık olarak geldiği Monaco’ya 1 yıl sonra 16 milyon Euro karşılığında Benfica’dan transfer olmuştu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Monaco’da toplamda 85 maçta 22 gol attı. Portekiz Milli Futbol Takımı’nın formasını 12 kez sırtına geçiren Bernardo Silva, 1 kez de gol sevinci yaşamıştı. 2017-18 sezonunda şampiyonluk hedefleyen City, böylelikle ilk transferini yapmış oldu. Dün 4 oyuncuyla yollarını ayırdığını açıklayan İngiliz ekibinin öncelikli transfer hedefleri arasında Tottenham'dan Kyle Walker ve Monaco'dan Benjamin Mendy bulunuyor.
Monaco'ya ilk darbe vuruldu
Monaco formasıyla yıldızı parlayan Portekizli oyuncu Silva, İngiliz kulübü için sağlık kontrolünden geçti
26 Mayıs 2017 Cuma 17:27
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