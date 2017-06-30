Morata Manchester yolcusu

Geride kalan sezonda Real Madrid'de çok fazla şans bulamayan ve bundan ötürü takımdan ayrılmak isteyen Morata'yla ilgili yeni bir iddia var.
Express'te yer alan habere göre, adı sık sık Manchester United ile anılan yıldız futbolcu, yakın arkadaşlarına İngiliz devine transfer olacağını söyledi. Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Morata, geçen sezon Real Madrid formasıyla 40 maça çıkıp 20 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle 2021'e dek sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki golcü, daha önce Juventus'a satılmış ancak iki sezon sonra geri alma opsiyonu kullanılarak 30 milyon euro karşılığında Real Madrid'e geri dönmüştü.