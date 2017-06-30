Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Morata Manchester yolcusu

Real Madrid'den gideceği konuşulan Morata'nın, transferini arkadaşlarına söylediği iddia edildi

Bu haber kez okundu.

Morata Manchester yolcusu
Geride kalan sezonda Real Madrid'de çok fazla şans bulamayan ve bundan ötürü takımdan ayrılmak isteyen Morata'yla ilgili yeni bir iddia var.

Express'te yer alan habere göre, adı sık sık Manchester United ile anılan yıldız futbolcu, yakın arkadaşlarına İngiliz devine transfer olacağını söyledi. Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Morata, geçen sezon Real Madrid formasıyla 40 maça çıkıp 20 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle 2021'e dek sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki golcü, daha önce Juventus'a satılmış ancak iki sezon sonra geri alma opsiyonu kullanılarak 30 milyon euro karşılığında Real Madrid'e geri dönmüştü.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolReal MadridMorataManchester United
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100