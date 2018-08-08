Mossoro tamam, top Avcı'da

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Medipol Başakşehir'den Mossoro'yu transfer etmek için teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararını beklediklerini bildirdi.

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kamp döneminde, oyuncularının hem antrenman hem de oyun içindeki davranışlarından çok memnun olduğunu ifade etti. Hafta sonunda Kayserispor ile sezonun ilk maçına çıkacaklarını hatırlatan Korkmaz, oyuncularından Musa Nizam'ın sakatlığının geçtiğini, Zeki Yıldırım'ın tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Düşündükleri mevkilere yapılacak transferle hücum anlamında daha rahat edeceklerini anlatan Korkmaz, şöyle konuştu: "Transferler için çalışıyoruz. Bu sene transfer sezonu çok farklı geçiyor. Bir oyuncuyla anlaşıyoruz, buraya getiriyoruz. Bir anda oyuncunun 4-5 menajeri ortaya çıkıyor. Oyuncuyla anlaşıyoruz, bu sefer menajerle anlaşamıyoruz. İkisiyle anlaşıyoruz, bu sefer kulüplerle problem oluyor. Bu sene ilk defa çok değişik bir transfer sistemi gördüm. Transfer yapmak çok zor oluyor. Ama kesinlikle transfer yapacağız. Özellikle direk oynayan iki oyuncu alacağız. Takımla anlaşmadan önce konuştuğumuz mevkilere transfer yapılmasını istemiş, onlarda mutabık kalmıştık. Şimdiye kadar bir transferimiz oldu. Serdar Özkan ise zaten buranın oyuncusuydu. Aly Cissokho çok karakterli bir oyuncu, buraya uygun bir oyuncu. Sezon başında konuştuğumuz transfer politikasında 1-2 mevkide, bazı oyuncuların kampta gösterdiği performans nedeniyle transfer düşünmüyorum. Ekonomik anlamda da kulübü rahatlatmış oluyoruz. Ama kesinlikle ön tarafa 1-2 oyuncu alacağız."

Öncelik savunmada

Geçen sezon çok gol yiyen ve pozisyon veren bir takımları olduğunu dile getiren Korkmaz, bunu ortadan kaldırmak için uğraştıklarını söyledi. Korkmaz, takım savunmasını iyi yaptıktan sonra hızlı geçişlerle hücum yapmak istediklerini belirterek, "Dünya Kupası'nda favori görülen birçok ülke, savunmayı iyi yapamadığı için elendi. Günümüzde takım sporlarında iyi savunma yapacaksınız. Yetenekli oyuncularınız da varsa onlar da sonucu belirleyecek. Bunun üzerine çok çalışıyoruz. İnşallah bunu takım halinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Mossoro transferi

Bülent Korkmaz, genç oyuncular Bahadır Öztürk, Doğukan Sinik, Birkan Öksüz ve Mustafa İnan'ı geliştirerek, önümüzdeki yıllardaki Antalyaspor'u oluşturmaya çalışacaklarını bildirdi. Gazetecilerin sorusu üzerine Medipol Başakşehir'den Mossoro'yu transfer etmek istediklerini aktaran Korkmaz, "Başkanlar ve kulüpler nezdinde anlaşıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararını bekliyoruz. O olumlu karar verirse Mossoro burada olacak. Bunu da bekliyoruz." açıklmasını yaptı.