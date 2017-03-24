Motta 6 hafta sonra idmana çıktı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ı, bir turnuvaya katılmak üzere Antalya'ya gelen ve antrenörlüğünü Beşiktaş'ın eski futbol cuların Kadir Yaşar'ın yaptığı Çamdibi Gücü'nün 9 ve 10 yaş altı takımlarının oyuncuları izledi. Minik futbolcular, Antalyasporlu oyuncularla fotoğraf çektirdi. İdmanı ayrıca teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kızı Ayça, damadı Çağrı Sağlam ve 1,5 yaşındaki torunu Mila da ziyaret etti. Deneyimli çalıştırıcı, antrenman sırasında zaman zaman torunuyla ilgilendi.

Ramon Motta döndü

İdmanda futbolcular, koşu ve dar alanda pas organizasyonlarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenmana, UNICEF'in Afrika'daki etkinliklerine davetli olan Samuel Eto'o, izinli olan Saso Fornezzi ve Jean Makoun ile ülkesinin milli takım kadrosunda yer alan Ondrej Celustka katılmadı. Sakatlıkları bulunan oyunculardan Diego koşu yaparken, Emre Güral ise salonda çalıştı. Ailevi sorunları nedeniyle yaklaşık 6 hafta önce izin alıp ülkesine giden Ramon Motta da Antalya'ya dönerek, antrenmanlara başladı. Motta, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Diego ile saha kenarında koştu. Diğer yandan, Sakıb Aytaç ile Serdar Özkan, yarım sahadaki taktik antrenmanı sırasında hafif sakatlık geçirince çalışmayı yarıda bıraktı. Antalyaspor, yarın hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile karşılaşacak.