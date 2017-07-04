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Motta PSG'de kaldı

Motta, 1 yıl daha PSG'de

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Motta PSG'de kaldı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), İtalyan futbolcusu Thiago Motta'nın sözleşmesini bir yıl uzattı. PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 2012'den beri kadroda yer alan 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini bir yıl uzattığını bildirdi. Brezilya asıllı İtalyan orta saha, geçen sezon PSG formasıyla 42 maçta bir gol kaydetti.

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