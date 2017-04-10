Mourinho Mesut'u istiyor

Adı içinde Fenerbahçe'nin de olduğu birçok kulüple anılan Mesut Özil için yeni bir iddia gündeme geldi.





Sunday Mirror'a göre Manchester United Arsenal 'den ayrılacağı konuşulan Mesut Özil'i transfer etmek istiyor. Daha önce Real Madrid'de Mesut ile birlikte çalışan Mourinho , yıldız futbol cuyu yeniden yanına almak istiyor. Gelecek sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mesut, halen Arsenal ile yeni sözleşme imzalamadı ve adı günden güne birçok transfer spekülasyonlarına karışıyor. Manchester United ise oyuncuyu sözleşmesinin bitimine bir yıl kala kadrosuna katarak transferi ucuza kapatmak istiyor. Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda bu sezon 33 maça çıkan Mesut, 10 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.