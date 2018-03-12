Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

"Muazzam bir atmosfer bekliyor"

Bayern Münih’in yıldız oyuncusu Arjen Robben, ilk maçtaki skor avantajını unutmaları gerektiğini belirterek, "İstanbul’da büyük bir atmosfer var ve bu özel stadın keyfini çıkarmalıyız" dedi

12 Mart 2018 Pazartesi 16:43
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"

Bayern Münih’in yıldız oyuncusu Arjen Robben, ilk maçtaki skor avantajını unutmaları gerektiğini belirterek, "İstanbul’da büyük bir atmosfer var ve bu özel stadın keyfini çıkarmalıyız" dedi.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşı için İstanbul’a gelecek olan Bayern Münih, yarın Atatürk Havalimanı’na inecek. 5-0 biten ilk maçın rövanşı için hazırlıklarına başlayan Alman ekibinde yıldız isimler, açıklamalarda bulundu. İyi oynamak istediklerini belirten savunmanın önemli ismi Mats Hummels, "Sıcak bir atmosfer olacak ve kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş’ı hiçbir şekilde hafife almayacaklarını söyleyen Thomas Müller, "Biz gezi yapmak için İstanbul’a gitmiyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde bu maçı da kazanarak üst tura çıkmak istiyoruz. Yüzde 100 ciddi bir futbol sergileyeceğiz" açıklamasını yaptı.

ROBBEN: "0-0 GİBİ BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR"

İlk maçta elde edilen 5-0’lık skoru unutmaları gerektiğini söyleyen Hollandalı yıldız Arjen Robben, "İstanbul’daki maça 0-0 başlamamız gerekiyor. 5-0’lık skor tabii ki rahatlamamıza neden olabilir ama futbolda her şey mümkün. Bizi, Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park’ta muazzam bir atmosfer bekliyor. Çok özel bir stat. Bu özel stadın keyfini çıkarmalıyız ama aynı zamanda dikkatimizin de dağılmasına izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

İHA

Son Güncelleme: 12.03.2018 16:53
Anahtar Kelimeler:
FutbolRobbenBayern MünihBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı
"Bir numaramız tribünümüz"
"Bir numaramız tribünümüz"

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim