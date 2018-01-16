Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
113832
ALTIN
162.954
DOLAR
3.7983
STERLİN
5.2243
EURO
4.6421

Muhammed formasına kavuşuyor

Süper Lig'in ilk yarısında lisansı çıkarılmadığı için takımdaki yerini alamayan Osmanlısporlu Muhammed, ikinci devre formasına kavuşacak

16 Ocak 2018 Salı 11:32
9 Okunma
Muhammed formasına kavuşuyor

Lisansı çıkarılmadığı için Süper Lig'in ilk yarısında forma giyemeyen Osmanlısporlu savunma oyuncusu Muhammed Bayır, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor.

Ligin ikinci yarısında başkent ekibinin kadrosunda yer bulacak takımın en eski oyuncularından Muhammed, "Her futbolcu oynamadığında mutlaka formayı özler. Bende de formanın açlığı var. İnşallah, bu olumlu anlamda sahaya yansır." dedi. Osmanlıspor'un ilk devre zorlu bir süreçten geçtiğine işaret eden 28 yaşındaki Muhammed, ikinci yarı takıma katkı sağlamak istediğinin altını çizdi.

Savunmanın iki kanadında da görev yapabilen Muhammed, "Ben ve Mehmet Güven ilk yarı takımda bulunamadık. İkinci devre takımdaki yerimizi tekrar alacağız. Ayrıca yeni transferler de yapıldı. Sezonun ilk yarısında takımımız zorlu bir süreçten geçti. İnşallah, ikinci yarı bir ivme yakalarız." diye konuştu. Muhammed, Osmanlıspor'un başına 6. haftadaki Antalyaspor maçı öncesi geçen teknik direktör İrfan Buz'un, kendisi ve Mehmet Güven ile yakından ilgilendiğini vurguladı. Buz'un, röportajlarında kendilerine değer verdiğini gösterdiğini belirten Muhammed, "Bizden çok şeyler bekliyor. İnşallah, istediği katkıyı ikinci yarı sağlarız. Hocamızın güvenini boşa çıkarmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çalışmayı bırakmadım"

Muhammed, ligin ilk yarısında forma giyememesine rağmen antrenmanlarda istekli çalışmaya devam ettiğine işaret ederek, motivasyonunu nasıl koruduğunu şöyle anlattı: "Kulübün en eski sporcularındanım. İster istemez kulübü daha çok sahipleniyorsunuz. Beş yıldır bu kulübe hizmet ediyorum. Dolayısıyla kulüple bağınız artırıyor. Kadroda olmayacağımı öğrendiğim gün dahi o psikolojiyle antrenmana çıkmıştım. Bunu tabii ki yenmek biraz zor oluyor ama çalışmayı bırakmadım. TFF 1. Lig'de şampiyonluk, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma, gruptan lider çıkma... Bunların hepsinde bulundum. Kulübü ister istemez sahipleniyorsunuz. Başarılı olduğunda sevinip, başarısız olduğunda üzülüyorsunuz. Beni ayakta tutan bu duygular oldu."

"İkinci devreye iyi başlamak istiyoruz"

Muhammed Bayır, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile yarın oynayacakları rövanş maçına ilişkin, "İlk maçı 4-1 kaybettik. Açıkçası skor avantajı Beşiktaş'ta. Ancak ikinci yarıya iyi başlamak istiyoruz. Beşiktaş'ı yenerek ikinci devreye moralli girmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Devre arası kampının iyi geçtiğine değinen savunma oyuncusu Muhammed, sözlerini şöyle tamamladı: "Kaliteli bir kadromuz var. İlk devre şanssızlıklar üst üste geldi. Devre arasında iyi takviyeler yapıldı. Bu da takımın gücünü artırdı. Kamp da çok güzel geçti. İkinci yarının bizim adımıza iyi geçeceğini düşünüyorum. İlk devrenin son bölümünde yakaladığımız çıkışımızı sürdürmek istiyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşMuhammed BayırOsmanlısporSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Ciddi bir sakatlık yaşadım"
"Ciddi bir sakatlık yaşadım"
Başakşehir tur için zorlanacak
Başakşehir tur için zorlanacak
Kartal rövanşa rahat çıkıyor
Kartal rövanşa rahat çıkıyor
Sivas'ın Antalya kampı sona erdi
Sivas'ın Antalya kampı sona erdi
"Sumudica’yı davulla uğurlarız"
"Sumudica’yı davulla uğurlarız"
Giggs milli takımı çalıştırıcak
Giggs milli takımı çalıştırıcak
2020'de hedef 100 milyon taraftar
2020'de hedef 100 milyon taraftar
Bayern'de Beşiktaş tedirginliği
Bayern'de Beşiktaş tedirginliği
Akhisar, yeni stadında oynayacak
Akhisar, yeni stadında oynayacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim