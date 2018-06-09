Murat 2 yıl daha Altınordu'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Murat Uçar'la tekrar anlaştı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Murat Uçar'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi. Aldığı tekliflere rağmen kırmızı-lacivertli kulüpte kalmayı tercih ettiğini belirten Murat Uçar, "Altınordu'yu hedeflerine taşımak için 2 yıl daha sözleşmemi uzattım." ifadesini kullandı.

Murat Uçar, geçen sezon alışık olmadığı bir yer olan savunmanın sağında forma giydiğini belirterek, "Pozisyon değişikliği benim gelişimimi sağladı ve yeni bir mevkide oynamayı öğrendim. Huzurlu olduğum bir kulüple yola devam edeceğim için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu da yeni sezon kadroları için önemli bir hamleyi gerçekleştirdiklerini, transfer çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Daha önce Gazişehir Gaziantep'ten Sinan Osmanoğlu ve Denizlispor'dan Hüseyin Atakan Üner'i kadrosuna dahil eden Altınordu, iç transferde Berkay Samancı'yı kadrosunda tutmuştu.