Murat Akın'ı al, Süper Lig'e çık!

TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'u yenerek Süper Lig'e çıkan Göztepe'de, Murat Akın bu sonuçla birlikte 8. kez Süper Lige çıkma başarısı gösterdi.

Murat Akın, yaptığı açıklamada, tüm takım arkadaşlarından özellikle kaleci Günay'a çok teşekkür ederek, "Allah hepsinden razı olsun, biz hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik." dedi. Ligde Mersin İdmanyurdu maçına giderken şampiyon olacaklarını söylediklerini kaydeden Murat Akın, şöyle konuştu; "Birbirimize söz verdik, çünkü bu büyük camia, taraftar bunu hak ediyordu. Onlara biraz stresli oldu, bize de olduğu gibi. Rabbime ne kadar şükretsem az bana bir şampiyonluk daha nasip etti. İnşallah bu camia Süper Lig'de hak ettiği şekilde zirveye oynayan bir takım olur çünkü gerçekten çok hak ediyor, hayatımda yaşadığım en anlamlı şampiyonluk oldu. Ben hiçbir zaman inancımı kaybeden biri olmadım, şampiyon olacağımıza inanıyordum. Bu şampiyonluk insanların duası ile geldi." Murat Akın, bu sezon saha içinde gerekli katkıyı veremediğini belirterek, "Bazen saha içinde istediğini veremezsin ama benim gibi oyuncular ama bunu yapmak zorunda. Saha dışında inanılmaz katkı verdim arkadaşlarıma. Eskişehirspor karşısında çok iyi mücadele ettik, inancımız son saniyeye kadar kaybetmedik. Zaten son bölümde attığımız beraberlik golüyle şampiyonluk geldi. Göztepe taraftarına, camiasına armağan olsun." dedi.

8 kez Süper Lig'e çıktı

Belçika doğumlu 31 yaşındaki Murat Akın, Türkiye kariyerinde 191, TFF 1. Lig maçında 26 gol atarken, Süper Lig'de 44 ve Türkiye Kupası'nda da 27 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu 2007-2008'den itibaren mücadele ettiği Türkiye'de, 8 kez TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Türkiye'deki ilk sezonunda 2007-2008'de Kasımpaşa ile Süper Lig'den düşen Murat Akın, 2008-2009'da aynı formayla play-off'tan Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. 2009-2010'da yine Kasımpaşa ile Süper Lig'de mücadele eden Murat Akın, daha sonra 7 sezon üst üste TFF 1. Lig'de Süper Lig vizesi aldı. Murat Akın, 2010-2011'de Orduspor'la, 2011-2012'de Kasımpaşa, 2012-2013'te o zamanki ismiyle Torku Konyaspor ile play-off'tan Süper Lig'e yükseldi. 2013-2014'te Medipol Başakşehir, 2014-2015'te Kayserispor ve 2015-2016'da Kardemir Karabükspor'la doğrudan Süper Lig'e çıkan Murat Akın, bu sezon da Göztepe ile play-off'tan Süper Lig'e yükselme coşkusu yaşadı. Murat Akın, 2012-2013'te Antalyaspor, 2013-2014'te Kayseri Erciyesspor ve 2014-2015'in ilk devrelerinde Medipol Başakşehir ile Süper Lig'e mücadele etmişti.