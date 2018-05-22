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Musa için Beşiktaş'tan teklif yok

Osmanlıspor Kulübü Başkanı Sadık Dik, "Hedefimiz Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk" şeklinde konuştu

22 Mayıs 2018 Salı 14:15
Musa için Beşiktaş'tan teklif yok

Osmanlıspor Kulübü Başkanı Sadık Dik, Spor Toto 1. Lig'de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Başkan Dik, yaptığı açıklamada, küme düşen tek takımın kendileri olmadığını dile getirerek, kısa zaman içinde yapacağımız toplantının ardından önlerini daha iyi göreceklerini ifade etti.

Herhangi bir sıkıntıları bulunmadığını anlatan Dik, "Spor Toto 1. Lig'e devam etmek istiyoruz. Hedefimiz Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk. Sözleşmesi süren oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Bitenlerle de oturup görüşeceğiz. Bize gönlü olanlarla da sözleşme yenileriz." diye konuştu. Sözleşmesi süren oyunculardan ayrılmak isteyenlerin de olabileceğini belirten Sadık Dik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer kulüpler futbolcularımızla anlaşırsa bize bonservis öder. Gitmek isteyen tabii ki olacak. Ancak sözleşmesi devam eden oyuncunun da oynamam deme şansı yok. Bu arz ve talep meselesi. Gelecek sezon da iyi bir hazırlık safhası geçirip yolumuza devam ederiz. Sezon başında bazı takımlar şampiyonluğa oynar, bazıları ise kümede kalmaya çalışır. Yukarıyı zorlarız. Takviye yaparak lige devam edeceğiz."

"Parasal sıkıntılarımız var"

Osmanlıspor Kulübü Başkanı Dik, düşen takımların parasal sıkıntılarının bulunmasının doğal olduğuna dikkati çekerek, "Gelir artırıcı tedbirler alarak yola devam edeceğiz. Parasal sorunları inşallah çözeriz." ifadelerini kullandı. Kulüp olarak şu ana kadar hiçbir futbolcuyla görüşmediklerini ifade eden Dik, sözlerini şöyle tamamladı: "Parasal sıkıntılarımız var ancak hiç bir futbolcuyla görüşmedik. Musa Çağıran için Beşiktaş yazıyorlar, Aminu Umar için Göztepe yazıyorlar ancak bize gelen bir teklif yok. Herkes kendine takım arayabilir. Ancak öncelikle bizimle anlaşacaklar. Çünkü benimle sözleşmesi var. Bizi bu bağlar. Futbolcularla karşılıklı anlaşırsak ve diğer kulüpler de bonservis bedellerini bize öderse oyuncularımızı bırakabiliriz. Ben kulüpten gelecek paraya bakarım."

AA

Son Güncelleme: 22.05.2018 14:32
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. LigOsmanlıspor Kulübü Başkanı Sadık DikOsmanlısporFutbol
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