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Musa'nın tercihi Türkiye olacak

Konyaspor'un Türk asıllı İsviçreli oyuncusu Musa, "Türkiye'de futbol ortamı çok iyi. Teklif gelmesi halinde A Milli Takım'a 'hayır' demem çok zor" ifadelerini kullandı

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:21
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Musa'nın tercihi Türkiye olacak

Atiker Konyasporlu futbolcu Musa Araz, İsviçre Milli Takımı ile A Milli Futbol Takımı arasında tercih yapma durumunda Türkiye'yi seçeceğini söyledi.

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği toplam 22 maçta 3 gol kaydeden Türk asıllı İsviçreli futbolcu, yeşil-beyazlıların Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde sorularını yanıtladı. Zor bir ilk yarı geçirdiklerini belirten 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Turkcell Süper Kupa'yı kazandık. Sezonun ilk maçlarında iyi oynadık ama daha sonraki karşılaşmalarda istediğimiz sonuçları alamadık. Hiç kimse bu durumda olmamızı beklemiyordu. Artık arkamıza bakmayacağız. Önümüzdeki karşılaşmalara odaklanacağız." diye konuştu.

Musa Araz, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in eski futbolcu olmasından dolayı kendilerini daha iyi anlayabildiğini ve ikinci yarıda daha başarılı olacaklarına inandıklarını aktardı. 2010'dan bu yana İsviçre Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Musa, İsviçre ve Türkiye arasında A takım tercihi yapma durumunda kararının ne olacağı sorusuna, "6 aydır Türkiye'de oynuyorum. Türkiye'de futbol ortamı çok iyi. Teklif gelmesi halinde A Milli Takım'a 'hayır' demem çok zor. İki ülkenin de çağırması durumunda tercihimi Türkiye'den yana kullanacağım." cevabını verdi.

"Daha agresif oynamayı öğrenmeliyim"

İsviçre ekibi Basel'in altyapısından yetişen Musa Araz, daha agresif oynaması gerektiğini belirtti. Musa, İsviçre'de daha çok orta sahanın gerisinde görev yaptığını ama sezon başında Atiker Konyaspor'a transfer olmasının ardından ofansif oynamaya da başladığını vurgulayarak, "Bu, benim için iyi oldu. Henüz genç bir oyuncuyum ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Süper Lig'de sert bir futbol oynanıyor. Daha agresif oynamayı öğrenmeliyim." ifadelerini kullandı.

"Zidane ve Hagi'yi örnek alıyorum"

Musa Araz, futbolcu olarak Zinedine Zidane ve Gheorghe Hagi'yi örnek aldığını ifade etti. Şu an İspanyol ekibi Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapan Zidane'ın futbolculuğu dönemindeki videolarını sürekli izlediğini söyleyen Musa, "Dünya futbolunda Zidane ve Hagi'yi örnek alıyorum. Küçükken Hagi'yi de çok izlerdim. Ailece onu çok severdik. Türkiye'de de Emre Belözoğlu ilerlemiş yaşına rağmen çok iyi oynuyor. Ona karşı oynamak çok özel." şeklinde görüş belirtti.

"İsviçre'de altyapıya çok önem veriyorlar"

Basel'in altyapısında oynarken mavi-kırmızılıların o dönemdeki teknik direktörü Murat Yakın tarafından beğenilerek A takıma alınan Musa, İsviçre'de altyapının işleyişine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: "İsviçre'de altyapıya çok önem veriyorlar. Eğitim çok önemli. Basel altyapısında oynamaya başladıktan sonra Almanca öğrendim. Teknik direktör ve antrenörler, genç takımlardaki oyuncuları sürekli takip ediyorlar. İsviçre'de altyapıda oynayan bir oyuncu iyi bir performans gösterdiğinde muhakkak antrenörler tarafından fark edileceğini biliyor ama Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de genç oyuncular A takıma çıkıyor ama yeterli fırsatı bulamıyorlar. Yabancı oyuncu sayısının fazla olması da onlar için olumsuz bir durum."

"Şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir ve Beşiktaş önde"

Musa Araz, Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir ve 4. sıradaki Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda avantajlı gördüğünü kaydetti. Ligde büyük takımların bulunduğuna dikkati çeken Musa, "İlk yarıda Medipol Başakşehir çok iyi oynadı. Beşiktaş ise bireysel olarak daha iyi oyunculara sahip. Şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın önde olduğunu düşünüyorum." yorumunu yaptı.

AA

Son Güncelleme: 06.01.2018 14:34
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGMusa ArazFutbolAtiker Konyaspor
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